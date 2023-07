A1 UFFICIALE – Faenza, Paolo Seletti è il nuovo coach

Il nuovo head coach per la stagione 2023-2024 del Faenza Basket Project sarà Paolo Seletti.

Partendo da Castel San Pietro fino ad arrivare alla lunga e prestigiosa parentesi a Costa Masnaga, Paolo sposa il progetto faentino per continuare la sua carriera.

“Ci tengo a ringraziare in primis il Basket Costa e Bicio per avermi permesso di essere qui – le prime parole del nuovo coach faentino – e poi il presidente Mario Fermi che mi ha fatto sentire desiderato.

Faenza è una sfida, e questa cosa mi piace molto. Dobbiamo affrontare un campionato che ha tante incognite, a partire dal regolamento, e bisogna fare il meglio che si può investendo soprattutto sulla struttura. Credo di poter portare un valore aggiunto sia nella parte tecnica in campo che nella progettualità della società. Non vedo l’ora di riconfrontarmi con il livello della massima serie, che mi aveva molto divertito, e di farlo come sempre da una situazione impegnativa, dove per scelte e necessità abbiamo fatto tante scommesse, ma questo è il mio dna cestistico quindi anche in questo mi sento “a casa”.

Sarebbe bello riportare Faenza ai livelli che tutti ricordiamo, è un percorso che andrà fatto in diversi step ovviamente, ma l’ambizione è di fare il massimo, sia di squadra che mio individuale. Il valore più importante per me e che caratterizzerà la stagione è senza dubbio il miglioramento, costante e continuo, individuale e collettivo. Vorrei che il clima sia il più sereno e determinato possibile per viverci al massimo questa stagione. Inoltre sto iniziando a conoscere il resto dello staff e sono contentissimo di farne parte, non vediamo l’ora di cominciare.”

