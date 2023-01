By

La Società comunica che la giocatrice polacca Klaudia Niedzwiedzka non vestirà più i colori bianconeroblu per questa stagione. La giocatrice e la dirigenza hanno infatti trovato un accordo consensuale per la rescissione del contratto.

Società e Staff augurano a Klaudia il meglio sia dal lato professionale che personale.

UFF.STAMPA FAENZA BASKET PROJECT