A1 UFFICIALE – Famila Schio, dalla Francia arriva Janelle Salaün

Il primo nuovo volto del pacchetto straniere del Famila Wuber 2024/25 è l’ala francese Janelle Salaün. Salaün è il prototipo della giocatrice moderna: alta 188 cm può giocare da esterna ma anche da lunga senza una vera specializzazione. Ha chiuso la passata stagione a 14,5 punti e 5,5 rimbalzi di media e, nonostante la giovane età (classe 2001), è stata la leader di Villeneuve d’Ascq, vera sorpresa dello scorso anno arrivando in finale di Eurolega. Salaün vestirà la maglia numero 13.

Paolo De Angelis commenta con soddisfazione questo acquisto: “Siamo convinti che Janelle sarà una delle protagoniste delle Olimpiadi di Parigi avendo già vinto tanto con le rappresentative giovanili transalpine. Anche il fratello è un giocatore professionista ed invito tutti i tifosi a venire a vederla al PalaRomare perché garantirà spettacolo e soddisfazioni.”

Entusiasta anche la stessa Salaün che afferma: “È una grande opportunità poter giocare per un club come Schio. Non vedo l’ora di incontrare tutti, entrare a far parte della famiglia sperando di svolgere un buon lavoro e contribuire ai successi del club. Sono sicura che vivremo una stagione fantastica”.

Uff stampa Famila Basket Schio