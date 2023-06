A1 UFFICIALE – Famila Schio, Dikaioulakos e tutto lo staff tecnico per altri 2 anni siederanno sulla panchina orange

La stagione 2022/23 è stata la più trionfale di sempre nella storia orange. Tanti fattori hanno contribuito a questa incredibile cavalcata ma è indubbio che in cima alla lista ci sia la guida tecnica. Ecco perché il Famila Wuber Schio ha deciso di rinnovare in blocco il trio Dikaioulakos, Precas, Fontana per altri due anni, a cui si affianca la preziosa figura della preparatrice atletica Caterina Todeschini. Una trattativa rapida che si è conclusa con la classica fumata bianca dal momento che lo staff tecnico e la società sposano gli stessi ideali per i progetti presenti e futuri.

Così commenta il DG De Angelis: “Ho viaggiato con loro tutto l’anno e raramente ho visto persone lavorare così tanto, anche di notte per preparare meticolosamente i video sulle prossime avversarie. Ringrazio il presidente Cestaro che ha reso possibile la prosecuzione dell’accordo con tutti e tre gli allenatori.”

Gli annunci non finiscono qui perché nei prossimi giorni pubblicheremo un video esclusivo, realizzato durante la stagione, che racconta la partita attraverso gli occhi e la voce del coach. È stata infatti allestita una George-cam ed è stato anche installato un microfono per vivere in prima persona tutte le emozioni che l’allenatore greco prova e trasmette durante una gara: dall’ingresso al PalaRomare fino all’uscita con immagini esclusive negli spogliatoi ed in panchina.

UFF.STAMPA FAMILA SCHIO