Il Famila Basket informa che Florencia Chagas si unirà alla squadra di Tarbes in Francia per terminare la stagione 23/24.

Florencia ha già raggiunto le nuove compagne e, appena i dettagli burocratici saranno portati a termine, entrerà a far parte ufficialmente del roster francese.

La società di patron Cestaro ringrazia Florencia per la sua professionalità e per quanto di bello ha portato a Schio in termini di amicizia e rapporti umani.

In bocca al lupo FLO!

