A1 UFFICIALE – Francesca Grande firma con Faenza

La giovanissima lunga marchigiana, classe 2006, sceglie Faenza per proseguire il suo percorso di crescita dopo la stagione a Castelnuovo Scrivia.

Cresciuta nel vivaio della Feba Civitanova, Francesca passa alla corazzata di Castelnuovo dopo l’esperienza con la maglia azzurra estiva che l’ha vista protagonista dell’europeo giovanile.

Quest’anno è pronta a mettersi in gioco: “Sono stata molto emozionata e felice quando ho ricevuto la chiamata da Faenza: è un’opportunità molto interessante e non vedo l’ora di unirmi alla squadra e mettermi alla prova.

Sono davvero grata per tutto ciò e sono pronta a dare il massimo per il team con cui vorrei continuare a lavorare per crescere e migliorare.

Sono consapevole del fatto di avere ancora tanto bisogno di fare esperienza, per cui allenarmi con la serie A e giocare con la serie B e l’under19 sarà un’ottima palestra per crescere ed aspirare a guadagnarmi qualche minuto nella massima serie.

L’obbiettivo è sicuramente quello di fare bene in tutti i campionati, ma il mio sogno più grande, come quello di ogni giocatrice della mia età, è quello di esordire in serie A essendo utile per la squadra.

Spero di poter portare qualcosa anche in serie B, avendo già disputato il campionato, sicuramente tanto entusiasmo e voglia di giocare. Mentre con le giovanili vorrei essere un punto di riferimento per le mie compagne e per l’allenatore.

Al pubblico faentino vorrei dire che confido nel loro supporto durante la stagione, che sicuramente non mancherà!

Ci vediamo presto”

Benvenuta ‘piccola’ Grande!

UFF.STAMPA FAENZA BASKET