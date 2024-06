A1 UFFICIALE – Francesca Melchiori e Derthona rinnovano

Il BCC Derthona Basket annuncia l’importante riconferma di Francesca Melchiori, classe 1993, anche per la prossima stagione in serie A1. Francesca è stata una delle indiscusse protagoniste della cavalcata vincente la scorsa stagione, indossando la canotta delle giraffe in 33 gare di campionato e 3 di Coppa Italia e producendo 9,4 punti di media a partita con il 47% da due e il 32% da tre. Dopo aver siglato l’accordo del prolungamento biennale già da più di due mesi, a campionato ancora in corso, con la capitana Beatrice Attura, la società sta mettendo le basi per la sua prima, storica, stagione nella massima serie.

UFF.STAMPA BCC DERTHONA BASKET