A1 UFFICIALE – Francesca Pan prolunga con la Reyer Venezia

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare che è stato trovato l’accordo pluriennale con Francesca Pan per il prolungamento del contratto.

Francesca, cresciuta nel vivaio orogranata con cui ha vinto anche uno scudetto under 17, è alla sua quarta stagione consecutiva con l’Umana Reyer, la seconda da Capitana, dal rientro in Italia dopo l’esperienza quadriennale a Georgia Tech. Con la maglia di Venezia ha già disputato 193 partite.

Francesca Pan

L’Umana Reyer è la società che mi ha cresciuto, mi ha supportato durante il mio periodo al college per poi riporre fiducia in me al rientro dall’America. Negli anni Reyer è diventata la mia seconda casa e la mia seconda famiglia, per me è un onore poter far parte di questo Club che è uno dei più importanti in Europa. E’ un orgoglio sapere quanto la proprietà, il Presidente Casarin e tutto lo staff credano in me, sono grata e felicissima di aver prolungato il contratto.

Stiamo facendo una grande stagione, abbiamo centrato la finale di Coppa Italia, la semifinale in Eurocup Women, abbiamo lavorato bene da agosto e i risultati si vedono. E’ una gioia per noi vedere il Taliercio con così tanti tifosi ad ogni partita, avere più di 2500 persone a vederci è motivo di grande orgoglio. Abbiamo un tifo spettacolare che ci dà molta carica ed entusiasmo: un legame unico.

Federico Casarin

Innanzitutto ringraziamo Francesca: è la nostra Capitana e siamo lieti che abbia rinnovato il legame e la fiducia con noi. Francesca è nata e cresciuta con questi colori: dal settore giovanile è arrivata ad essere Campionessa d’Italia con questa squadra. Pan rappresenta la continuità del nostro progetto, passato, presente, ma soprattutto futuro. Siamo dunque felici di questo rinnovo pluriennale che segue i prolungamenti contrattuali di Cubaj e Villa. È la conferma della volontà di Proprietà e Club di guardare sempre avanti per continuare ad essere protagonisti.

Uff stampa Umana Reyer Venezia