Virtus Segafredo Bologna comunica di aver raggiunto un accordo con Francesca Pasa.

“Sono molto emozionata e grata per l’occasione che mi è stata data, quella di giocare per la Virtus Segafredo Bologna. È un’occasione che capita una sola volta e non si può lasciar scappare. Avevo bisogno di nuovi stimoli e di un nuovo ambiente per mettermi in gioco e per proseguire la mia crescita. Mi auguro che sia una stagione di successi e soddisfazioni, non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti e di giocare per una squadra così ambiziosa. Saluto tutti i tifosi. Ci vediamo presto” – le prime parole in bianconero di Francesca.

Play/guardia di 173cm, Francesca Pasa nasce a Montebelluna (TV) il 22 maggio 2000.

Cresce nel settore giovanile del Ponzano Basket, dove approda dopo gli inizi a Montebelluna. A Ponzano disputa i campionati under16 e under18 per poi essere protagonista in serie B dalla stagione 15/16. Chiude la sua esperienza ottenendo la promozione in A2 nel 2018.

Nella stagione successiva Pasa gioca in A2 con San Martino di Lupari mettendo a referto 8 punti, 4 rimbalzi, 2 assist di media e chiudendo in dieci gare in doppia cifra. Nella stagione 19/20 Francesca si è guadagnata la promozione in prima squadra, con l’esordio nel massimo campionato all’Opening Day di Chianciano Terme.

Nella stagione appena conclusa, sempre con San Martino di Lupari, la playmaker classe 2000 aumenta il suo minutaggio e il suo apporto alla squadra, chiudendo la regular season con 9 punti di media e 3.7 assist a partita. Proprio contro la Segafredo, nella stagione 20/21, è arrivato il suo high stagionale con 19 punti, 3 rimbalzi e 7 assist.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Francesca Pasa nella grande famiglia bianconera.

Uff.Stampa Virtus Bologna