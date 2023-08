By

Virtus Segafredo Bologna comunica di aver trovato un accordo per il prolungamento contrattuale di Francesca Pasa fino al 30 giugno 2025.

A Bologna dal 2021, Francesca è diventata presto uno dei perni della squadra grazie alla sua esplosività e velocità nel gioco. Nell’ultima stagione in maglia bianconera, Pasa ha viaggiato con 7 punti, 2.2 assist e 1.8 rimbalzi in LBF e 4.6 punti, 1.7 assist e 1.3 rimbalzi in EuroLeague Women.

