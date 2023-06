A1 UFFICIALE – Francesca Russo resta a San Martino di Lupari

Dopo aver conosciuto il nuovo allenatore Giuseppe Piazza e anche il primo innesto del roster, con l’arrivo di Rae Lin D’Alie, per il Fila San Martino di Lupari è tempo di ufficializzare anche la prima riconferma, quella di Francesca Romana Russo.

Per il capitano delle Lupe sarà la terza stagione in giallonero. Arrivata nell’estate 2021, nella scorsa annata è rientrata dal serio infortunio al ginocchio che aveva posto fine anticipata al campionato precedente. I suoi numeri nel 2022/23 dicono 5 punti e quasi 3 rimbalzi di media uscendo dalla panchina, con un high di 17 nel memorabile successo sul campo di Ragusa, nel quale ha firmato anche la tripla del sorpasso a pochi minuti dalla fine.

Tra i dati più interessanti, l’85% ai liberi che ha fatto di lei una delle giocatrici più precise del campionato in questa voce statistica: proprio dalla lunetta, lo scorso marzo, è arrivato anche il punto numero 2.500 in carriera. Nell’ultima stagione la guardia classe 1996 ha rinsaldato anche il proprio legame con la Nazionale 3×3, nel cui giro è entrata ormai da qualche tempo.

Queste le parole di Francesca in vista della prossima stagione: «Sono contenta ed onorata della fiducia da parte della società e del nuovo coach, che mi ha dato fin da subito sensazioni positive. Dopo questa stagione in cui ho fatto un po’ fatica, ho tanta voglia di rivalsa, voglio lavorare ancora di più per far bene e togliermi tante soddisfazioni con questa maglia. Non vedo l’ora di cominciare!».

Ufficio Stampa Lupebasket