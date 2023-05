A1 UFFICIALE – Franceschelli resta a Faenza

Ripartiamo da 0 e quindi dal nostro Capitano: Federica Franceschelli vestirà la maglia del Faenza Basket Project per la sua settima stagione consecutiva. Superata quota 1000 punti in bianco nero blu in 152 partita, Dede ha ancora tanta voglia di dimostrare e di scrivere la storia del nostro club.

Con il solito sorriso, anche se un po’ amaro, ci parla della scorsa stagione:

“L’anno scorso è stato il mio ‘primo’ vero anno nella massima serie, ammetto che non è stato facile. Tra gli alti e i bassi della squadra e il difficile approccio personale, soprattuto post infortunio, abbiamo fatto fatica.

Penso, però, che mi sia servito molto. Il mio è stato un percorso che è andato in crescendo.”

Entusiasmo e positività per la prossima:

“Ora so cosa mi aspetta e so cosa posso dare in questa categoria. La squadra cambierà molto, anzi del tutto. Sarà compito mio portare alle nuove la mentalità faentina e soprattuto far capire cosa significa giocare per questa città.

Anche il campionato avrà grandi rivoluzioni, con le neopromosse e le nuove arrivate. Sarà divertente scoprire le nuove dinamiche anche se penso che ancora le prime quattro faranno una stagione a parte.

L’obbiettivo della squadra, come sempre, sarà quello di dare il massimo e fare meglio dell’anno precedente, ma soprattutto di far divertire un po’ di più il nostro pubblico!

Ripartiamo con un progetto totalmente nuovo, e quest’anno più che mai abbiamo bisogno del nostro Bubani e della nostra Faenza. Ma non ho dubbi che ci saranno.

Inoltre, ci tengo ad abbracciare tutti i faentini che stanno vivendo questo drammatico momento ma che con una forza di volontà immensa e grande solidarietà non mollano mai in centimetro. I FAENTINI SONO GENTE TOSTA e sono una grande squadra, e nel mio piccolo sono estremamente orgogliosa di poter essere il capitano della squadra di Faenza e di avere nel mio dna un bel po’ di questa città.

Ci vediamo ad agosto Faenza!”

Sempre con la tua garra capitano! Non vediamo l’ora di ricominciare.

UFF.STAMPA FAENZA BASKET