A1 UFFICIALE – Gabriele Narviciute disputerà la quinta stagione ad Empoli

Ancora e sempre Gabriele Narviciute. Anche per la prossima stagione, infatti, la giocatrice lituana ha raggiunto l’accordo con l’Use Scotti Rosa per quella che sarà la sua quinta annata consecutiva con la maglia biancorossa. Gabriele, che nelle ultime annate ha avuto anche i gradi di capitana, è stata un punto di riferimento importante in campo e fuori ed è per questo che coach Cioni, nel costruire la nuova squadra, non ha esitato a puntare ancora su di lei per inseguire anche il prossimo anno la salvezza.

– Ufficio Stampa Use/Use Rosa