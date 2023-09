A1 UFFICIALE – Gaia Gorini torna alla Reyer Venezia

L’Umana Reyer ha il piacere di annunciare il raggiungimento dell’accordo con la giocatrice Gaia Gorini che farà parte del roster della prima squadra femminile nella stagione sportiva 2023/24.

Playmaker di 182 cm, nata a Roma nel 1992, per Gorini si tratta di un ritorno a Venezia avendo già vestito i colori orogranata nel biennio 2018/2020.

Dopo cinque stagioni in A1 a Umbertide, nel 2014/15 è passata a Ragusa, con cui ha giocato fino alla stagione 2017/18 conquistando la finale scudetto. Con la Passalacqua ha partecipato anche all’EuroCup Women e vinto la Coppa Italia nel 2016. Gorini è stata nel giro della Nazionale fin dal 2008 (Under 16), ha vinto il titolo europeo under 18 nel 2010 in Slovacchia e ha partecipato a tre EuroBasket Women (2013, 2015 e 2017) con la Nazionale maggiore.

Nella stagione 2020/2021 veste la maglia della Magnolia Campobasso per poi trasferirsi nella stagione successiva nella squadra turca di Hatay, disputando l’EuroCup Women oltre al campionato locale. A metà gennaio passa alle polacche dello Sleza Breslavia mentre a marzo rientra in Italia, al Geas di Sesto San Giovanni con cui ha giocato fino alla passata stagione (10.1 punti, 4.2 rimblazi e 2.9 assist a partita).

