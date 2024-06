A1 UFFICIALE – Geas Basket annuncia Laura Spreafico

Secondo volto nuovo della campagna di rinnovamento che il GEAS sta mettendo in atto per la prossima stagione. In vista di un’annata che si preannuncia stuzzicante e ricca di novità la composizione del roster resta uno degli appuntamenti chiave da parte di tifosi ed addetti ai lavori.

Dopo aver accolto Anastasia Conte, il secondo colpo in entrata è di quelli da novanta: Laura Spreafico va ad aggiungersi alle fila rossonere! Un’atleta esperta e dai grandi colpi, che aggiunge tanta esperienza internazionale ad alti livelli e porta un upgrade significativo tra le italiane.



Classe ’91, nata ad Erba e svezzata alle prime esperienze senior dalla storica Polisportiva Comense, Laura vanta un curriculum tra i più completi nel panorama cestistico italiano ed una carriera lunga quasi vent’anni nei massimi campionati italiani. Dopo Como si accasa a Lucca, poi due anni a Schio (dove nel biennio sigla la tripletta campionato-Coppa Italia-Supercoppa) ed uno a Parma.

Arriva nel 2016 a Ragusa, primo capitolo in Sicilia, poi ritorna vicino casa, battagliando per le biancoverdi di Broni, un’altra breve parentesi a Lucca e l’approdo a Costa Masnaga, dove nella stagione 21/22 viaggia alla vertiginosa cifra di 17 abbondanti di media, la più alta in carriera. L’anno successivo l’esperienza spagnola al Gernika Bizkaia e l’ultimo campionato disputato a Ragusa. Cammino esaltante che l’ha portata sino alla semifinale, combattutissima con Schio.

Season high i 25 punti contro San Martino, strenua invece la resistenza contro Schio in Gara2 di semifinale, in cui Laura ha siglato 19 punti ed è stata l’ultima ad arrendersi. Laura è anche capitano della Nazionale di coach Capobianco e rinomata giocatrice 3×3.

Proprio dalla Nazionale ritroverà coach Zanotti, che ha commentato la firma di Spreafico così: “Giocatrice di grande esperienza e qualità, è davvero il fit perfetto per le nostre caratteristiche di squadra. Ho avuto modo di conoscere meglio Laura in Nazionale, prima che una giocatrice eccellente è ancora di più una persona fantastica.”

Laura si è espressa così sull’arrivo in GEAS, durante il viaggio in Azerbaijan per una tappa 3X3: “Sono molto contenta, credo che GEAS negli anni abbia costruito sempre squadre competitive, senza bruciare le tappe ma facendo uno step dopo l’altro nel percorso di crescita per ambire a risultati sempre più ambiziosi. L’avvicinarmi a casa non può che essere un ulteriore motivo di gioia.

Non vedo l’ora di poter entrare in palestra ed iniziare a lavorare con le compagne, vedere dove può arrivare la squadra: siamo coperte in tutti i ruoli ed ogni pedina è stata scelta per un motivo. Potremo dire la nostra in tutte le competizioni, sia in campionato che in Europa.

Sono sinceramente entusiasta di tornare a giocare, dopo due anni, l’EuroCup, che vedo come uno stimolo ulteriore per far bene. Vedo tutti i presupposti per fare una bella stagione.

Con Cinzia poi abbiamo avuto modo di conoscerci meglio in Azzurro, abbiamo la stessa filosofia di gioco e di pensiero. Sono curiosa e non vedo l’ora di iniziare!”

Loris Bellitto – Ufficio Stampa GEAS Basket