A1 UFFICIALE – Geas e Tava ancora insieme

SESTO SAN GIOVANNI – L’Allianz Geas Sesto San Giovanni è felice di annunciare di aver raggiunto un accordo con la lunga Alessandra Tava, che resterà in rossonero per un altro anno.

Una stagione piena di soddisfazioni, con il quarto posto ottenuto e alcune prove memorabili, come quella contro Ragusa in un finale incandescente deciso anche dalle giocate dell’ex Virtus Bologna.

Queste le parole di Tava: “Sono felice di aver firmato nuovamente con il Geas. Sarà la mia seconda stagione in rossonero, ma la sensazione è quella di esser qui da molti più anni: per come sono stata accolta, per le gioie della stagione passata e per l’entusiasmo che si respira in ottica 2023 – 2024“.

Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo ad Ale! Non vediamo l’ora di rivederti sui campi.

UFF.STAMPA GEAS BASKET