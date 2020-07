A1 UFFICIALE – GEAS, le giovani Merisio e Ronchi nel roster della prima squadra

Con un roster quasi al completo, la conferma di Federica Merisio e l’arrivo per la prima volta dalle categorie giovanili alla prima squadra di Sara Ronchi permetteranno all’Allianz Geas di continuare anche nella prossima stagione con l’onda verde di energia che da sempre la caratterizza.

Con le due giovani il Geas potrà proseguire nel solco della tradizione, garantendo continuità tra il gruppo di serie A1 e le squadre giovanili, e cercando di unire i buoni risultati e l’impegno profuso nel massimo campionato negli ultimi anni alla crescita dei prodotti di uno dei migliori vivai d’Italia. Merisio, play/guardia classe 2003 di 170 cm, già nella scorsa stagione ha indossato la maglia della squadra di coach Zanotti, entrando in campo in due occasioni (con Bologna e con Vigarano) e segnando anche i primi 2 punti in serie A contro la Virtus. Ronchi, guardia/ala di 182 cm nata nel 2003, negli scorsi anni, oltre che nelle squadre giovanili Allianz, ha giocato anche alla High School Basket Lab di Roma, all’interno del progetto triennale condotto dal coach delle giovanili azzurre Giovanni Lucchesi.

L’Allianz Geas è lieta di poter avere Federica e Sara al proprio fianco per la prossima stagione.

Ufficio stampa ALLIANZ GEAS