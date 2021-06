Georgios Dikaioulakos è il nuovo allenatore del Famila Wuber Schio. Il greco sarà al comando della guida tecnica per la stagione 2021-2022. Contratto di due anni con opzione per il terzo. Dikaioulakos sarà affiancato dal suo assistente Petros Prekas.

Curriculum di spessore quello del coach ellenico, classe 1969. Dopo vari anni come vice in Grecia, il primo grande successo è l’oro alla guida della nazionale maschile U20 del suo paese. A fine anni duemila, Dikaioulakos inanella la storica serie di vittorie alla guida del club greco femminile Athinaikos, tripla corona nel 2010 con campionato, coppa di Grecia ed Eurocup, non perdendo una partita in due anni consecutivi (L’Athinaikos stabilirà successivamente il record di 105 vittorie consecutive, grossa parte ottenute con coach Dikaioulakos alla guida.)

Successivamente: Polonia alla guida di Gydnia e Polkowice, Turchia sulla panchina del Fenerbahce e poi ancora, Targoviste in Romania, Shanxi Flame in Cina, Orenburg in Russia dove ha raggiunto anche la finale di EuroLeague nel 2017 e sfiorato la Final Four nel 2019-2020, (fase finale del torneo raggiunta ben quattro volte in carriera), torneo poi interrotto causa Covid. Oltre ai club, esperienze anche in nazionale tra Grecia e Lettonia femminile.

Georgios Dikaioulakos:”Devo ammettere che Schio è sempre una destinazione “dolce” per giocatori ed allenatori. Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura. Decisiva per me è stata la visita che ho fatto a maggio qui a Schio, ho avuto la possibilità di conoscere tutto il board, dal Presidente Cestaro in giù. E’ stata un’accoglienza davvero calorosa quella riservatami, mi sono sentito a casa, è qualcosa di speciale che va oltre aspetti economici o altro. Conosco il gruppo squadra, ci sono ottime qualità, conosco altrettanto la storia di Schio. Ciò che mi rimaneva sempre impresso quando giungevo a Schio da avversario era l’importanza del pubblico, la spinta che la tifoseria era in grado di infondere alle giocatrici, spero di trovare la stessa atmosfera. Parlare di obiettivi è più un discorso giornalistico o di tifo, per quanto mi riguarda il mio obbiettivo è il prossimo allenamento, cercare di essere meglio di come ero ieri. Innanzitutto ci saranno molte cose da raggiungere a livello di squadra, successivamente si potrà iniziare a parlare di campionati e coppe.”

Paolo De Angelis:”Siamo finalmente riusciti dopo una minuziosa ricerca a trovare il nuovo allenatore. Georgios è una persona dal grande spessore tecnico ed umano. Il curriculum del coach parla da solo, quattro volte alla Final Four, finale di Eurolega. Sappiamo ciò che può dare tecnicamente. L’incontro avuto è stato molto positivo, Dikaioulakos ha una grande conoscenza di tutte le giocatrici, ed è già allo studio delle nostre gare della passata stagione. Ora dopo aver posato il tassello più importante sarà corsa contro il tempo per completare il roster. Novità assoluta per Schio sarà l’arrivo anche del vice, Prekas, anche lui con un ottimo curriculum. Stiamo dimostrando a tutti che siamo pronti per una stagione di altissimo livello e le sorprese non mancheranno.”

Uff stampa Famila Basket Schio