A1 UFFICIALE – Gina Conti firma con il Geas

Arriva il colpo di mercato dell’Allianz, che per la stagione 2023/2024 avrà a disposizione Gina Conti. Guardia classe ’99, Gina arriva dopo un’ottima stagione a UCLA, con la quale è riuscita ad arrivare fra le prime 16 squadre NCAA. Dopo un’annata in cui ha viaggiato a quasi 7 punti e oltre 3 rimbalzi e 3 assist di media, arriva in quel di Sesto San Giovanni per vestire la maglia rosso-nera portando il suo talento nel reparto esterni di coach Cinzia Zanotti.

Le parole del DG Francesco Vescovi: “Siamo felicissimi di essere riusciti a trovare un accordo con Gina. Abbiamo voluto dare continuità al telaio della squadra e la sua aggiunta punta a esaltare e migliorare quanto di buono già costruito. Ha il talento e la sfrontatezza che derivano dal provenire da un contesto come quello universitario americano e siamo certi che questo possa darci qualità e varietà di gioco aggiuntiva per provare a migliorarci“.

UFF.STAMPA GEAS BASKET