A1 UFFICIALE – Giovanna Chiapperino ed Ilaria Lombardi restano a Battipaglia

Va ulteriormente puntellandosi il roster della O.ME.P.S. Battipaglia stagione 2023/2024.

Il nuovo capitolo con le sempre attesissime ufficialità di mercato concerne due preziose conferme, due ragazze giovani, ma piene di entusiasmo, talento e voglia di imparare e che rappresenteranno due alternative che coach Maslarinos terrà certamente in considerazione.

Si tratta di Giovanna Chiapperino ed Ilaria Lombardi che, sebbene giovanissime, sono oramai due amatissime veterane all’interno della nostra società.

La prossima, per Giovanna Chiapperino (classe 2004), sarà addirittura la settima stagione consecutiva alla PB63. Arrivata a Battipaglia poco più che bambina (era il 2017 e lei aveva solo 13 anni), Giovanna, ala dotata di importanti qualità fisiche, ci ha messo pochissimo per conquistare l’affetto di tutto l’ambiente. Cresciuta e migliorata sempre più, nella parte iniziale della scorsa stagione si era distinta particolarmente e, grazie a prestazioni assai brillanti in Serie B, sembrava lanciatissima verso un ruolo di rilievo anche in A2. Poi, però, a novembre, contro il Basket Fasano, ecco arrivare il gravissimo infortunio che le ha fatto concludere anzitempo una promettente stagione iniziata solo da poche settimane. Nonostante il colpo tremendo, nient’affatto scoraggiata, si è messa a lavorare immediatamente per tornare il prima possibile ed oggi, con il percorso di riabilitazione oramai terminato, è pronta per dare a coach Maslarinos una scelta in più sulla quale contare.

Tanti sono gli anni trascorsi alla PB63 anche da Ilaria Lombardi (classe 2005) che, a Battipaglia, è arrivata poche settimane prima di compiere 13 anni (nata a dicembre, arrivò nel settembre del 2018). Questo vuol dire che la prossima, per lei, sarà la sesta stagione in biancoarancio. Play-guardia dotata di estro e personalità (dentro e fuori dal campo), Ilaria (per tutti “Lalla”), come Giovanna, ha avuto la capacità di entrare in sintonia con l’ambiente fin dai primi tempi. Notevoli i miglioramenti che ha evidenziato nel corso degli anni, tanto da guadagnare sempre più spazio anche nei campionati Senior. Nella scorsa stagione, in particolare, Lalla si è messa in luce collezionando tante prestazioni importanti in Serie B e presenze e minutaggi consistenti anche in Serie A2. Anche lei, come Giovanna e le altre giovanissime, avrà il compito di offrire a coach Maslarinos la possibilità di allungare le rotazioni e di confermare che Battipaglia e la PB63 sono sempre generose in quanto a fiducia e spazio offerti alle più piccole di età.

In attesa di rivedere anche loro allo Zauli, ecco le dichiarazioni che ci hanno concesso:

Cosa significa avere la possibilità di continuare a giocare a Battipaglia?

GIOVANNA CHIAPPERINO

“Per me ormai Battipaglia è come una famiglia quindi è molto importante avere la possibilità di continuare il mio percorso di crescita in questa società che mi ha accolta giovanissima”.

ILARIA LOMBARDI

“È inutile nascondere la grande emozione che sento: la prossima sarà la mia sesta stagione con la maglia biancoarancio e fremo dalla voglia di vivere questa nuova avventura per crescere sia come atleta che come persona”.

Quanto sei emozionata all’idea di disputare la Serie A1 e poterti confrontare con atlete di straordinaria caratura?

GIOVANNA CHIAPPERINO

“La prossima stagione sarà sicuramente molto più impegnativa rispetto alle precedenti e sono molto emozionata all’idea di potermi confrontare con giocatrici straordinarie”.

ILARIA LOMBARDI

“Sicuramente il mio obiettivo stagionale sarà quello di essere una “spugna”, cioè di assimilare ed imparare più cose possibili: a partire dagli allenamenti e dal confronto con le mie compagne che, ne sono certa, aiuteranno noi giovani in questo nuovo percorso”.

Quali ruolo pensi che possa recitare Battipaglia nella prossima stagione? E quale contributo speri di dare alla squadra?

GIOVANNA CHIAPPERINO

“Spero che la squadra possa arrivare più in alto possibile in classifica e di poter dare il mio contributo affinché ci riesca”.

ILARIA LOMBARDI

“Mi ricordo i primi anni trascorsi a Battipaglia, dove la me tredicenne si sedeva sugli spalti e, al PalaZauli, guardava affascinata una bellissima pallacanestro. Battipaglia è una realtà che non si arrende facilmente e faremo di tutto per portare nuovamente in campo quella grinta e quella voglia di vincere degne della Serie A1. Per quanto riguarda me, mi impegnerò al massimo per dare quell’apporto cestistico e morale che servirà alla squadra”.

Alla sola Giovanna Chiapperino abbiamo, inoltre, chiesto:

La tua stagione 2022/2023, cominciata benissimo con ottime prestazioni, è durata solo poche settimane, interrompendosi a causa di un grave infortunio. Come stai adesso? Come procede il percorso di recupero? E quando potremo rivederti in campo?

“Sto molto bene, il percorso di riabilitazione sta procedendo nel migliore dei modi e spero di poter giocare presto”.

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese