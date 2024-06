A1 UFFICIALE – Giuditta Nicolodi resta alla Reyer Venezia

L’Umana Reyer è lieta di comunicare di aver trovato un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Giuditta Nicolodi che vestirà la maglia orogranata anche nella prossima stagione, la sua quinta in laguna e la terza consecutiva.

Cresciuta nell’Umana Reyer, con cui ha collezionato 91 presenze, Nicolodi ha vinto l’ultimo Scudetto, il campionato e la Coppa Italia di A2 ed esordito in Serie A1 nella stagione 2013/14. Con le giovanili orogranata, Nicolodi, inoltre, ha vinto lo scudetto Under 19 nel 2013.

Giuditta Nicolodi

Sono molto felice di continuare a giocare per l’Umana Reyer, che ringrazio, perché la ritengo una società molto ambiziosa con un’ottima organizzazione, che ci ha permesso di vincere lo Scudetto della scorsa stagione.

La cosa che mi è rimasta dentro dell’ultima stagione è stato sicuramente il tifo del Taliercio: il pubblico è stato un vero e proprio sesto uomo per noi. Ci hanno supportato dalla pre season e in ogni momento difficile ci hanno fatto sentire tutto il loro calore ed affetto.

Sono entusiasta di poter continuare a lavorare insieme a questo gruppo, ci siamo allenate duramente insieme fin dal primo giorno per creare la nostra identità e per consolidarci sia dentro che fuori da campo e così è stato.

È stata una stagione molto entusiasmante e costruttiva, quando ottieni un risultato come il nostro l’ultima cosa che bisogna fare è accontentarsi, quindi lavoreremo ogni giorno con ancora più motivazione per migliorare e cercare di raggiungere qualcosa di grande.

