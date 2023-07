A1 UFFICIALE – Giulia Arturi sarà la capitana del Geas anche nella stagione 2023-24

Non si interrompe la linea di continuità data al progetto Geas, che anche per la prossima stagione potrà contare su Giulia Arturi. Dal 2001 in maglia rosso-nera, Giulia ha sempre messo anima e corpo al servizio della squadra, guidando le compagne con grande carisma e l’esperienza maturata nel corso degli anni, sempre ad alto livello in qualità di bandiera della squadra.

Il commento del DG Francesco Vescovi: “La conferma di Giulia arriva quasi come un obbligo morale nei confronti di tutto ciò che ha fatto per questa società e questa maglia. È una di quelle persone di cui non puoi fare a meno sia in campo che fuori e che in qualità di capitano sarà indispensabile per replicare quanto di buono fatto finora”.

UFF.STAMPA GEAS BASKET