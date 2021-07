Faenza Basket Project è lieta di annunciare l’arrivo di Giulia Manzotti.

Ala classe 1993 di 179 cm nata a Roma, Manzotti proviene dall’ultima esperienza di Selargius nella quale ha viaggiato a 14.5 punti per partita e 5 rimbalzi (la sua migliore stagione).

Nel corso della sua carriera ha militato in A1 con La Spezia e due anni fa a Palermo.

Da parte di tutta la società e dalla città un grande Benvenuto a Giulia a Faenza!

La data e l’orario della presentazione ufficiale della nuova arrivata verranno comunicate prossimamente.

Le parole di Giulia Manzotti: “Le mie sensazioni sono super positive, ho una super voglia di far bene e di integrarmi nella squadra. Ho voglia di aiutare tutto il contesto.

Ho scelto Faenza perché negli ultimi anni è una squadra che puntava in alto, con obiettivi ben precisi. E’ sempre stata una squadra interessante e ostica contro cui giocare.

Io punto sempre a migliorarmi e migliorare il contesto che mi circonda. Voglio portare un pezzettino di me, la mia carica, la mia esperienza, il mio massimo supporto alla squadra.

Avere intorno un tifo come quello di Faenza sarà incredibile, non vedo l’ora.”

Uff stampa Faenza Basket project