A1 UFFICIALE – Giulia Natali firma con Sassari

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Giulia Natali per la stagione 2024-2025. Guardia classe 2002, originaria di Ferrara, Giulia lo scorso anno ha giocato nella matricola Roma e arriva in Sardegna con voglia di riscatto: nonostante la giovane età Natali vanta un buon curriculum dopo le esperienze di Venezia, Lucca e Roma.

“Giulia è una ragazza giovane ma con un bel bagaglio di esperienza tra le nazionali giovanili e la massima serie. Ha già fatto vedere il suo talento e risponde alle caratteristiche che stiamo cercando: ha qualità nelle mani, vede bene il canestro, ha ritmo e capacità di lettura. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare: il nostro obiettivo ogni anno è quello di massimizzare il talento delle nostre giocatrici facendogli sentire che c’è totalmente fiducia nel loro potenziale, così da esprimersi al massimo” commenta coach Antonello Restivo.

IL PROFILO

Giocatrice di 176 centimetri, Giulia è una guardia che può giocare come playmaker aggiunto: ha qualità nelle mani e buon tiro. È una giocatrice che vede il canestro e ha una buona lettura di gioco, caratteristiche perfette per il sistema di gioco di coach Restivo.

LA CARRIERA

Cresciuta cestisticamente a Vigarano, dove ha esordito nella massima serie nella stagione 2017-2018 a quindici anni, Natali è approdata a Venezia nel 2020 dove ha vissuto il primo grande exploit della società orogranata con la vittoria dello Scudetto e della Supercoppa Italiana. Per due anni ha vestito la maglia di Le Mura Lucca, nel secondo anno in Toscana ha scritto la sua miglior stagione in A1 con oltre 10 punti di media. Lo scorso anno ha giocato nelle fila di Roma, neopromossa della massima serie: qui ha chiuso con 5.4 punti di media andando tredici volte in doppia cifra. Per lei un season high firmato contro Crema segnando 23 punti con 5/8 dall’arco.

Grande lavoratrice dall’etica del lavoro da ottima professionista, Giulia è iscritta all’Università in Scienze Motorie. Arriva a Sassari con la voglia di riscatto dopo una stagione non brillantissima nella capitale.

Giulia Natali è stata la più giovane di sempre a esser convocata nella nazionale maggiore: ha esordito con la selezione senior a soli sedici anni mentre nelle ultime due estati ha giocato le competizioni del 3×3 in maglia azzurra.

GIULIA D’AZZURRO

Nonostante la giovane età, ha già collezionato tante esperienze in azzurro: è stata parte di tutte le selezioni nazionali giovanili, collezionando diverse medaglie: agli Europei di categoria due ori, con Under 16 e Under 18, e due bronzi, con Under 16 e Under 20.

Le prime parole di Giulia Natali in biancoblu:

“Sono felicissima di poter dire che sono una giocatrice delle Dinamo Women: sono grata di questa opportunità perché penso che Sassari sia il posto giusto dove poter lavorare con ambizione e anche tanta serenità. Ho sentito solo cose belle sulla città e i tifosi: non vedo l’ora di vedervi tutti al Palazzetto”.

Sassari, 12 giugno 2024

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna