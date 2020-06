A1 UFFICIALE – Giulia Natali vestirà la maglia della Reyer Venezia

L’Umana Reyer è lieta di annunciare l’ingaggio di Giulia Natali che farà parte del roster orogranata nella stagione 2020/2021.

Guardia di 176cm nata a Ferrara il 21 giugno 2002, Giulia è cresciuta nel vivaio della Pallacanestro Vigarano con cui ha debuttato in Serie A1 nella stagione 2017/2018 giocando già minuti importanti nonostante i 15 anni di età.

Nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020 è stata un elemento importante della formazione ferrarese e nell’ultima annata ha messo a segno 9 punti e 2,3 rimbalzi di media a partita tirando con il 52,4% da due, il 38,5% da tre e il 75% ai liberi.

Giulia ha vestito 28 volte la maglia azzurra delle Nazionali giovanili disputando due volte gli Europei Under 16 (nel 2017 a Bourges in Francia e nel 2018 a Kaunas in Lituania), i Mondiali Under 17 a Minsk (Bielorussia, 2018) e gli Europei Under 18 a Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina) nell’estate 2019 in cui ha messo a segno 12 punti a partita.

“Innanzitutto ringrazio la Reyer per questa grande opportunità che penso sia la migliore per la mia crescita – le parole di Giulia Natali – Ho percepito subito grande attenzione a minimi dettagli e una meticolosa programmazione del lavoro, entrambe le cose coincidono con la mia mentalità. Sono felice di far parte di questo gruppo e non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme a tutti.

Dall’esterno sempre ho avuto percezione di una grande professionalità e dedizione al lavoro da parte della società. Rispetto a dove sono cresciuta è ovviamente tutto più grande e amplificato e ho grande voglia di scoprire questa per me nuova realtà con il lavoro quotidiano.

Oltre a Beatrice (Attura), mia compagna a Vigarano, conosco Elisa (Penna) e Francesca (Pan) con cui ho fatto qualche raduno in nazionale. Laura (Meldere) l’ho incontrata nei campionati Europei giovanili mentre sono amica di Francesca Leonardi con cui ho condiviso tanti raduni d’estate e ci conosciamo bene”.

