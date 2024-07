A1 UFFICIALE – Il Famila Schio dà il benvenuto a Carlotta Zanardi

Un anno dopo è finalmente giunto il momento di Carlotta Zanardi. La giovane talentuosa bresciana è pronta a vestire la maglia orange dopo l’ultimo anno trascorso al Brixia per completare gli studi e proseguire il percorso di maturazione che la porta ora nella società più vincente d’Italia.

Classe 2005, Zanardi si è messa in luce con la squadra della sua città già nella stagione 2022/23 (esordio assoluto nella massima serie) con numeri straordinari: 15,2 punti, 4,9 rimbalzi e 3,9 assist. L’anno scorso si è confrontata con una realtà più competitiva, assieme a compagne che hanno vestito le maglie di nazionali prestigiose come quella serba, australiana e greca, e questo l’ha portata ad abituarsi ad essere parte di un sistema complesso nel quale è riuscita ancora a brillare: 12,6 punti, 5,5 rimbalzi e 4,5 assist.

Ovviamente per Zanardi ora a Schio ci sarà un mondo da scoprire soprattutto per quanto riguarda l’Eurolega ed il conseguente doppio impegno settimanale. La numero 7 è uno dei prospetti azzurri più interessanti e, lavorando al fianco di Sottana, Verona e Dojkic potrà proseguire il suo percorso di crescita e ritagliarsi minuti importanti in un ruolo chiave come quello del playmaker.

Raggiunta al telefono, Carlotta scalpita per iniziare la nuova avventura orange: “Sono molto impaziente di iniziare questa nuova avventura e carica di affrontare le sfide che ci aspettano in Italia ed in Europa. Ho molta voglia di lavorare e migliorare me stessa, sia a livello tecnico che umano. inoltre sono molto curiosa di conoscere tutta la grande famiglia di Schio! Ci vediamo presto sul parquet!”

