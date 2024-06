A1 UFFICIALE – Il Geas conferma Gwathmey

Gwathmey, capitolo 5. Jazmon è la prima riconferma in vista del campionato 24/25 in casa GEAS. Una seconda pelle ormai la divisa rossonera, un legame che va oltre il parquet e che renderà Jaz un tassello fondamentale nel roster di coach Zanotti.

Che a proposito dice:”Jaz è una giocatrice che conosco bene. Solida in attacco e in difesa, ci dovrà dare qualità.” Queste invece le parole della #24 :”I’m excited to come back to GEAS this season! I’ve built great relationships with the club and the fans. My home away from home. Forza GEAS!!!!!!!”

UFF.STAMPA GEAS BASKET