A1 UFFICIALE – Il Geas firma Sequoia Holmes

Allianz GEAS Sesto San Giovanni è lieta di comunicare che Sequoia Antrice Holmes è una nuova giocatrice rossonera. Classe 1986, esperta, Holmes è una guardia di talento, con un passato in WNBA e in Europa, in particolare in Germania, dove è stata protagonista vincendo anche diversi titoli. Esperienza e punti nelle mani per aumentare la qualità del reparto esterne di coach Zanotti.

“Abbiamo voluto inserire una giocatrice di qualità nel roster – le parole del GM Francesco Vescovi. Non è stato semplice, perché manca una sola settimana all’inizio del campionato, ma siamo soddisfatti di aver portato Holmes a Sesto San Giovanni. Ora, risolte le pratiche burocratiche, servirà qualche settimana a lei per entrare nei sistemi di gioco di coach Zanotti e alle ragazze per conoscerla meglio, ma sono fiducioso perché questo accada step by step senza bruciare le tappe”.

Ufficio stampa Allianz GEAS