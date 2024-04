A1 UFFICIALE – Il Geas firma Zoé Wadoux

Le festività pasquali portano note liete a Sesto San Giovanni: dopo la bella vittoria con Faenza, è di oggi l’annuncio della firma fino a fine stagione di Zoé Wadoux. Playmaker/guardia, nativa di Saint-Martin-Boulogne in Francia, classe 2001, Zoé sopperirà all’assenza di Elena Bestagno, infortunatasi alla spalla destra e che dovrà forzatamente saltare alcune partite. Ad Elena vanno ovviamente gli auguri di una pronta guarigione e l’attendiamo in campo appena sarà di nuovo al 100%.

Wadoux atterrerà oggi in Italia per svolgere le visite mediche di rito ed iniziare a prendere confidenza con l’ambiente GEAS. Ha chiuso la sua esperienza al Zaglebie Sosnowiec, in Polonia, con cui ha anche partecipato all’EuroCup Women segnando quasi 16 punti di media, raccogliendo 4 rimbalzi e smazzando 4 assist in 35 minuti.

Una freccia in più nell’arco di coach Zanotti per preparare un finale di stagione che si preannuncia elettrizzante, con un quarto posto da conquistare per assicurarsi il fattore campo al primo turno di playoff, ed affrontare le corazzate della serie A1 con un’arma in più.

A tal proposito, dice di lei la coach:” Zoé è una giocatrice giovane ma con molta esperienza, il fit perfetto per ciò che stavamo cercando e per terminare la stagione cercando di fare meglio di quanto fatto finora.

Purtroppo l’infortunio di Elena ci ha forzato ad andare in cerca di una soluzione alternativa, ed abbiamo trovato ciò di cui avevamo bisogno”.

Ecco invece le prime parole in rossonero di Wadoux:”I’m so excited to join the team and be part of this organization!! I cannot wait to share the court with my teammates and meet the fans and fight for the club!

Let’s go GEAS !!!”

Benvenuta Zoè!

UFF.STAMPA GEAS BASKET