A1 UFFICIALE – Il Geas ingaggia Anna Makurat

Primo annuncio straniero per il GEAS edizione 24/25 e si arriva a parlare polacco in quel di Sesto San Giovanni: a vestire la casacca rossonera sarà Anna Makurat, versatile giocatrice che abbiamo imparato ad apprezzare in Italia a diverse latitudini. Facile pensare ai motivi che hanno portato a questa scelta: in primis la duttilità che una giocatrice come Anna può portare, visto la notevole fisicità per coprire sia lo spot di ala che quello di guardia. In secondo luogo non dimentichiamo la grande dimestichezza col nostro campionato, che ha vinto pochi mesi fa ed in cui la stagione precedente ha fatto vedere sprazzi di talento puro con la canotta biancoblu di Sassari.

Una firma importante ed ambiziosa, per una giocatrice di altissimo livello che farà sicuramente divertire i tanti tifosi rossoneri che riempiranno il palazzetto.



Classe 2000, polacca, proveniente da una famiglia che mastica pallacanestro (la madre allena, le due sorelle giocano entrambe), vanta una esperienza in un College di primissimo livello, avendo frequentato U-Conn giocando per coach Auriemma, vero e proprio guru della pallacanestro americana. Il suo biennio con le Huskies le permette di mettere assieme cifre considerevoli prima di far ritorno in patria, più precisamente al Gdynia. Grandi risultati anche con le selezioni giovanili, con cui Anna vince l’Europeo U20 del 2017.

Approda in Italia agli ordini di coach Restivo a Sassari, e sin da subito dimostra di essere una giocatrice totale, terminando l’annata a 11 punti e 6 rimbalzi di media. La chiamata in laguna dalla Reyer è di quelle irrinunciabili, ed infatti Anna si accasa tra le orogranata ed al primo campionato centra subito il bersaglio grosso. Nonostante le lunghe rotazioni di coach Mazzon abbiano ridotto drasticamente il suo minutaggio, la giocatrice polacca ha sempre dimostrato di poter essere affidabile nei minuti passati in campo.

Season high i 22 punti realizzati contro Brescia alla terza giornata.

L’arrivo di Anna ha suscitato enorme soddisfazione in coach Zanotti, che ha voluto spendere parole al miele nei confronti dell’atleta polacca: “Giocatrice di “squadra“, può svariare a tutto tondo perché in fondo è una guardia con un fisico importante. Deve ritrovare fiducia e continuità visto il periodo di inattività trascorso a Venezia, ma penso che il nostro sia l’ambiente giusto.”

Anna ci ha invece tenuto a salutare tutti i fan rossoneri, dando appuntamento a settembre: ”I’m thrilled and honored to join the GEAS family! I’m committed to giving my best effort and contributing to our team’s success in every way possible. I’m looking forward to fantastic games and creating unforgettable moments together. Thank you for having me. Let’s get started!”

Loris Bellitto – Ufficio Stampa GEAS Basket