A1 UFFICIALE – Il Sanga rinnova Stefania Guarneri

Il Sanga riparte dal proprio capitano. Stefania Guarneri sarà un’Orange anche nella stagione di esordio in massima serie. Guarneri è stata assoluta protagonista delle ultime sette stagioni del Sanga essendo presente, e capitano, in ben due finali promozione e una finale di Coppa Italia. Grinta, ordine, esperienza e grande versatilità in difesa sono i marchi di fabbrica di Stefania.

La giocatrice ha dichiarato di essere “molto contenta. Nel corso degli anni ho visto la squadra e la società evolversi e migliorarsi. Aver raggiunto questo traguardo insieme e fare ancora parte del progetto è molto gratificante: sancisce dal canto mio un percorso di crescita personale riconosciuto dalla fiducia del Sanga. Se non avessi proseguito qui a Milano non sarei andata da nessuna altra parte, ormai è questa la mia seconda casa. Il ricordo di Gara 2 è ancora estremamente vivo: sembra che la partita sia stata solamente ieri. In famiglia ne parliamo spesso e gli amici che incontro si complimentano e urlano di gioia con me: la festa ancora non è finita.

Il capitano Orange si proietta poi sulla prossima stagione: “Sapere che ci siamo guadagnate il diritto di partecipare al massimo campionato ci da quel motivo in più per dare tutti il proprio meglio. Non si ottiene nulla senza sacrificio ed il lavoro in palestra sarà essenziale.

Sappiamo che dovremo affrontare diverse squadre veterane della categoria e che quindi ci potrebbero aspettare delle grandi sfide sia a livello tecnico sia a livello mentale. Impressione generale: ci sarà da divertirsi!”–

