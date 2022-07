A1 UFFICIALE – Iliyana Georgieva firma con Faenza

Si aggiunge al roster della prima squadra la giovane stellina bulgara Iliyana Georgieva.

Promettente guardia classe 2003, proveniente dal settore giovanile e serie B della Stella Azzurra Roma.

L’anno scorso è stata una pedina fondamentale per la promozione in A2 e per il raggiungimento delle finali nazionali giovanili.

Iliyana completerà la formazione italiana a Faenza, giocando anche nel campionato di serie C, in cui sarà ovviamente una delle giocatrici principali.

La giovane guardia ha già dimostrato il suo valore in campo, nonostante la giovanissima età, non solo alla Stella Azzurra ma anche con la nazionale giovanile Bulgara in tutti gli europei di categoria, in cui ha decisamente brillato. Ben 21 punti di media e 8.8 rimbalzi nell’europeo u18, e 20 punti di media in quello u20. Fisicità, talento e tanta voglia di crescere a servizio della prima squadra.

Un ringraziamento speciale anche alla società Stella Azzurra, che da anni sforna giovani talenti, per la professionalità e la fiducia.

Non vediamo l’ora di vederti in campo! Andegna Giorgi!

Uff.Stampa Faenza Basket Project