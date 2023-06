A1 UFFICIALE – Irene Guarise rimane a San Martino di Lupari

By

Si arricchisce di un nuovo nome il roster del Fila San Martino di Lupari in vista della prossima stagione di A1 femminile. E si tratta di un nome che i tifosi conoscono bene, e al quale sono affezionati: quello di Irene Guarise.

La playmaker cittadellese classe 2003, cresciuta nel vivaio giallonero, rappresenta uno dei più fulgidi esempi dell’espressione della pallacanestro sanmartinara, che tante atlete ha dato in questi anni alla massima serie femminile. A neanche vent’anni (li compirà il prossimo 4 dicembre), Guarise ha già firmato 121 punti e 31 assist con il Fila, tra A1 e Coppa Italia.

Questo nonostante l’anno scorso la sua stagione sia stata fortemente condizionata da un infortunio alla spalla, che ha patito alla prima giornata e l’ha costretta a rientrare solo a girone di ritorno inoltrato. Nel finale di campionato è riuscita comunque a offrire un prezioso contributo alla salvezza del Fila, così come a quella delle Lupe targate Pettenon Cosmetics in Serie B. Nel suo 2022/23, iniziato il luglio scorso con il bronzo all’Europeo Under 20 con l’Italia, anche la vittoria del prestigioso Premio Panathlon “Angelo Gabrielli”.

Queste le parole di Irene: «Per me è sempre un onore vestire questi colori, e sono grata di poterlo fare per un altro anno. Dalla prossima stagione, seppur con un gruppo quasi del tutto nuovo, mi aspetto tanta ambizione e voglia di lavorare insieme».

Quello di Guarise è il quarto nome ufficiale delle Lupe 2023/24, dopo quelli già annunciati di Rae Lin D’Alie, Francesca Russo e Lidija Turcinovic. Anche a lei rivolgiamo un grande in bocca al lupo in vista della prossima stagione.