Nella nuova Scotti non poteva mancare lei, Irene Ruffini, la classe 2003 prodotto del vivaio biancorosso che negli ultimi anni si è affermata come uno dei prospetti più interessanti tanto da meritarsi la convocazione nella Nazionale Under 19 femminile per un raduno pre-mondiale. La giovane di San Casciano farà quindi parte anche il prossimo anno della squadra che cercherà la salvezza nella massima categoria dando così il suo, importante contributo al gruppo.

Irene, orgoglio biancorosso!

