A1 UFFICIALE – Isabelle Harrison vestirà la maglia di Ragusa

Isabelle Harrison vestirà i colori biancoverdi della Passalacqua Ragusa. Al termine di una lunga trattativa, la lunga statunitense sarà uno dei punti di forza del roster allenato da coach Gianni Recupido che ha deciso di puntare con forza su una delle giocatrici che più di tutte si sono messe in luce lo scorso campionato. Arrivata a stagione iniziata, la 26enne che vanta anche diversi campionati in Wnba e in Eurolega, ha fatto benissimo con la Virtus Bologna con la quale ha collezionato 21 punti e 12 rimbalzi di media a partita. In Italia, Harrison aveva già disputato la stagione 2018-2019 con la Dike Napoli, giocando 11 partite e segnando 15.2 punti di media per gara, con 10.5 rimbalzi. “Harrison è una giocatrice che apprezzo da tempo, da prima che venisse in Italia – dice di lei coach Gianni Recupido – È stata da subito la nostra prima scelta e siamo contenti di essere riusciti a portarla a Ragusa. Conosce bene il campionato Italiano e, visto il reparto lunghe molto giovane che avremo a disposizione la prossima stagione, la sua esperienza sarà molto importante. È un’atleta con ottime qualità tecniche e buone doti fisiche che si presta molto bene al nostro modo di giocare. È una lunga molto mobile che garantisce presenza dentro l’area sui due lati del campo”. Prende forma, dunque, la formazione della Passalacqua Ragusa, edizione 2020/2021, con Harrison che si va ad aggiungere a Marshall, Kuier e Santucci.

Ufficio stampa Passalacqua Ragusa