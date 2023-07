A1 UFFICIALE – Ivana Raca firma con Sassari

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio della giocatrice cipriota di passaporto serbo Ivana Raca per la prossima stagione.

PROSPETTO DI LIVELLO

Classe 1999, Ivana Raca ritorna in Italia dopo l’esperienza al Fenerbahce in Turchia sotto la guida di Marina Maljkovic, coach nella nazionale serba. Ivana è nata a Larnaca, Cipro, ma gioca con la nazionale serba: figlia d’arte, ha iniziato a giocare giovanissima considerata uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Ha debuttato con le giovanili del Paok, in Grecia, a soli sedici anni fino ad arrivare in prima squadra. Formatasi negli Stati Uniti, ha frequentato la Wake Forest University, nel North Carolina, ed è stata draftata alla 28 dalle Los Angeles Sparks. Ha debuttato in Italia nella stagione 2021-2022 in maglia Geas Sesto San Giovanni dove ha chiuso l’annata nel massimo campionato con 12.4 punti, 5.6 rimbalzi e quasi 2 assist di media a partita. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Fenerbahce vincendo l’Euroleague Women e la Super League turca. Diventata presto pedina importante della nazionale serba ha seguito tutta la trafila delle giovanili vincendo con l’Under 18 la medaglia d’argento ai Mondiali in Ungheria nel 2017, con il clamoroso back to back con la selezione Under 20 agli europei del 2018: qui è stata eletta MVP della competizione firmando il tiro decisivo all’overtime contro l’Italia e mettendo a referto 36 punti contro la Slovacchia.

IL PROFILO

Figlia d’arte, Ivana proviene da una famiglia che vive di basket: suo padre Dragan è un ex giocatore e allenatore che ha costruito la carriera tra Cipro, Grecia e Cina, e sua madre Branka è ex giocatrice nonché la sua prima allenatrice. Anche sua sorella, Tijana, gioca a pallacanestro ed è una pedina della nazionale cipriota. Può giocare sia da esterna sia da ala grande, con ottime capacità offensive e difensive: può attaccare dal palleggio e sugli scarichi, bravissima a mettere sempre pressione sulle linee di passaggio. Buona attitudine a rimbalzo, si fa trovare ponta a correre il campo e aprire il contropiede.

LE PAROLE

Il commento di coach Antonello Restivo: “Siamo estremamente felici dell’arrivo di Ivana Raca, una giocatrice di mentalità e di squadra. Abbiamo fortemente voluto la sua firma e devo ringraziare Marina Miljkovic che è stata fondamentale nel lavoro per portarla qui. Ivana sarà preziosa e risponde perfettamente alle caratteristiche che richiediamo inseguendo la nostra idea di versatilità e condivisione. Sono sicuro che sarà una pedina importante del nostro roster”.

Sassari, 04 luglio 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna