A1 UFFICIALE – Jade Walker nuovo innesto di Iren Fixi Torino

L’Iren Fixi Torino ha raggiunto un accordo con una nuova giocatrice extracomunitaria: si tratta dell’ala-pivot statunitense Jade Walker. La giocatrice classe 1995 è alta 188cm ed è nativa di Jacksonville (Florida). L’atleta ha alle spalle importanti esperienze nel basket europeo e verrà impiegata in campo come pivot. Arriverà sul suolo italiano a fine 2019 e dovrebbe fare il suo esordio al PalaGianniAsti di Torino il 6 gennaio 2020 nell’importantissimo match casalingo contro Vigarano.

Dopo solo tre anni in NCAA (dal 2014 al 2017) con l’Università Saint John Red Storm, è passata al basket professionistico europeo firmando per il Faros Keratsiniou, una delle squadre di Atene, dove realizza in media 11,4 punti e cattura 5 rimbalzi in 18 minuti di media d’impiego nel campionato ellenico 2017/2018. Rimane in Grecia per la stagione successiva passando al Niki Lefkadas dove i numeri dicono 17,8 punti e8,6 rimbalzi in campionato e 17,9 punti e 8,6 rimbalzi in Eurocup. Vola in Francia nell’estate 2019, giocando a Charnay con la LFB. A pochi giorni dal 2020 si trasferirà a Torino e vestirà la maglia dell’Iren Fixi Torino.

