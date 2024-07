A1 UFFICIALE – Jasmine Keys resta al Famila Wuber Schio un altro anno

Jasmine Keys rimarrà un’altra stagione a Schio. Il vice capitano del Famila Wuber è uno dei punti fermi del roster orange e continuerà ad esserlo anche per l’annata 2024/25. La lunga vicentina si appresta quindi a vivere la sua sesta stagione all’età di 27 anni. 7,9 punti, 4,9 rimbalzi e 2,4 assist i suoi numeri in Italia in quest’ultimo anno, a cui si affiancano i 7,3 punti e 5,5 rimbalzi (con 9,9 di valutazione, la seconda migliore della squadra) in Eurolega. Ala forte estremamente duttile è un ottimo difensore ma non fa mai mancare il suo contributo in attacco, spesso con canestri funambolici che esaltano il pubblico orange.

Jasmine Keys commenta così la sua permanenza nella società del patron Cestaro: “La passata stagione abbiamo lasciato un percorso incompiuto e sono felice di rimanere a Schio, in quella che per me è ormai una seconda famiglia, per cercare di regalare ai tifosi e a noi stesse un’annata migliore di quella appena terminata. La voglia di rivalsa è tanta e non vedo l’ora di ripartire con le nuove e vecchie compagne”.

Uff stampa Famila Schio