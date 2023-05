A1 UFFICIALE – Jazmon Gwathmey torna al Geas

By

SESTO SAN GIOVANNI – Dopo una stagione 2022-2023 passata interamente ai box, Jazmon Gwathmey prepara il ritorno in campo e firma l’estensione contrattuale con l’Allianz Geas.

Sarà il quarto anno in maglia rossonera per Jaz, che dopo aver saltato la stagione passata a causa di un infortunio alla spalla, ha deciso di proseguire la sua avventura a Sesto San Giovanni.

Nativa del Virginia, ma di passaporto portoricano, Gwathmey porterà al Geas tutto il suo talento e la sua esperienza per provare a replicare lo straordinario risultato di qualche mese fa.

“Gwathmey è stata sfortunata e il suo infortunio ad inizio stagione scorsa ci ha messo in grande difficoltà – le parole del GM Francesco Vescovi. Tuttavia è sempre stata vicina alla squadra, venendo alle partite e supportando le compagne. Le qualità tecniche sono indubbie e questo attaccamento alla maglia ci ha portato a confermare Jaz con grande gioia. Non vediamo l’ora di rivederla in campo!”

UFF.STAMPA GEAS BASKET