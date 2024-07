A1 UFFICIALE – Kamiah Smalls rinforzo di lusso per la Reyer Venezia

L’Umana Reyer comunica con soddisfazione di aver sottoscritto un accordo con Kamiah Smalls, proveniente da Villeneuve d’Ascq.

Nata a Philadelphia, Pennsylvania USA, il 17 aprile 1998, Smalls è una guardia di 178 centimetri. Nella passata stagione è stata grande protagonista in Euroleague Women contribuendo in modo determinante al raggiungimento della finale.

“Kam” cresce cestisticamente alla Neumann Goretti High School, a Philadelphia, mentre al college studia e gioca alla James Madison University di Harrisonburg, in Virginia, USA. Con la maglia delle Dukes disputa quattro stagioni, partendo sempre in quintetto base, nel 2017 è l’All-CAA (Coastal Athletic Association) Rookie of the Year mentre nel 2020 l’All-CAA Player of the Year. Nello stesso anno viene scelta dalle Indiana Fever, alla Numero 28 al Draft WNBA, ed inizia la carriera oltre oceano proprio in Italia con la maglia di Empoli (18 punti, 5 rimbalzi e 3 assist a partita).

Nella stagione 2021/22 gioca in Polonia con Polski Cukier AZS UMCS Lublin con cui arriva alla finale del campionato e gioca in Eurocup Women (17.6 punti, 4.9 rimbalzi e 4.4 assist). Nell’estate 2022 veste la maglia delle Minnesota Lynx.

Nel biennio 2022-24 cresce ulteriormente di livello con le francesi di Villeneuve d’Ascq con cui raggiunge la finale scudetto e la semifinale di Eurocup nel 2023 prima di laurearsi campionessa di Francia, arrivando fino alla finale di Euroleague Women, nel 2024. In Eurolega Smalls ha registrato 10 punti, 4.1 rimbalzi e 3.8 assist, risultando MVP della semifinale vinta contro Praga con 18 punti, 6 rimbalzi, 7 assist e 27 di valutazione.

https://youtube.com/watch?v=3hqQ_cIt5Kw%3Fsi%3DOVA1QwnNugiZDT3u

Kamiah Smalls

Sono felice ed entusiasta. La Reyer rappresenta una grande opportunità per me e sono grata al Club per avermi voluto fortemente: per una giocatrice significa molto e ripaga il duro lavoro. Arrivo in un top team in cui c’è cultura vincente, ho guardato diverse partite delle mie nuove compagne: hanno dimostrato di essere ottime giocatrici, ma soprattutto una grande squadra. Ho giocato contro Martina Fassina in Polonia e in generale ho grande rispetto per tutte le atlete orogranata. La Reyer ha un grande staff collaudato da diversi anni e sono convinta che insieme lavoreremo molto bene, mi piace l’idea di giocare con un pace molto alto. Ho la percezione di entrare in una seconda famiglia, mi metterò a disposizione per dare il mio contributo perché ho il desiderio di vincere e regalare gioie ai tifosi. Ci vediamo presto!

Uff stampa Umana Reyer Venezia