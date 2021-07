Ecco un altro rinforzo per la nuova Use Scotti Rosa. Dopo un’ottima stagione a Patti in A2 chiusa con 8 punti e 4 rimbalzi di media, arriva a Empoli Katrin Stoichkova, classe 1999, giocatrice bulgara di passaporto italiano.

Arrivata in Italia ad appena quattordici anni, inizia a giocare a Viterbo grazie ad un’amica che le propone questa possibilità dopo i primi anni fatti nel paese natale. Una proposta che accetta volentieri iniziando così la sua avventura in A2 lontano da casa. katrin si definisce una giocatrice con grande tenacia più propensa alla fase offensiva, mentre coach Alessio Cioni parla di lei in questi termini. “E’ una ragazza ormai da anni in Italia, l’abbiamo affrontata in A2 quando lei era giovanissima e già allora l’avevamo notata per il grandissimo potenziale che dimostrava già di avere. Ha un atletismo importante e viene da una stagione nella quale si può dire che è sbocciata arrivando con Patti in semifinale. Ovviamente dovrà abituarsi alla categoria perchè l’A1 è un bel gradino, ma secondo noi ha i mezzi per poterlo fare. Come ruolo è un tre eclettico che quindi può dare una mano in diversi punti del campo, siamo contenti di averla qui con noi e certi che darà il massimo per sfruttare questa occasione di giocare nella massima categoria”.

Benvenuta a Empoli, Katrin!!!



Ufficio Stampa Use/Use Rosa Empoli