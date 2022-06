A1 UFFICIALE – Keysha Hampton firma con Ragusa

La vincitrice dell’ultimo campionato francese e dell’ultima Eurocup, Keysha Hampton firma a Ragusa. Un colpo importante per la società del presidente Davide Passalacqua che si è assicurata un’ala di sicuro rendimento, affidamento ed esperienza in vista del prossimo campionato di Serie A1. Nella stagione da poco conclusa, infatti, la neo giocatrice biancoverde, è stata uno dei punti di forza del Bourges, con cui partiva in quintetto, vincendo appunto scudetto e Eurocup. In campionato, con la formazione francese, ha giocato 21 partite mettendo a segno quasi 12 punti di media a gara e tirando con il 50% da due, il 45% da tre e quasi l’80% dalla lunetta.

Precedentemente, l’esperta giocatrice 32enne ha avuto esperienze in squadre europee come Girona e oltreoceano con Chicago Sky e Minnesota Lynks. “Ho scelto Ragusa – dice la nuova giocatrice della Passalacqua – perché ho sempre voluto giocare in Italia, che è uno dei più importanti campionati e lo farò per una squadra di alto livello. Sono davvero entusiasta di poter conoscere la bellissima città di Ragusa e giocare davanti a quelli che sono sicuramente tra i più appassionati tifosi del campionato italiano”. Aggiunge il direttore sportivo Alessandro Scrofani: “Keisha e una giocatrice dalle doti eccelse. Un’atleta completa, forte nell’uno contro uno e dotata di ottimo tiro. Ha vinto Eurocup e campionato francese nella passata stagione partendo dallo starting five. Saremo felici di abbracciarla e accoglierla a fine agosto insieme alle altre sue nuove compagne. Un ringraziamento al presidente è dovuto: anche quest’anno ci ha dato modo di organizzare una squadra altamente competitiva in un campionato che si prospetta davvero interessante”.

Michele Farinaccio, ufficio stampa Passalacqua Ragusa