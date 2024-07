A1 UFFICIALE – Kitija Laksa torna al Famila Wuber Schio

Direttamente da Fenerbahce, fresca vincitrice dell’Eurolega, torna a Schio Kitija Laksa. L’arciere lettone torna a vestire la maglia orange indossata nella stagione 2021/22 nella quale mise in mostra tutte le sue straordinarie qualità: fantastica realizzatrice, mortifera nel tiro dall’arco e dotata di quel killer instinct che spesso aiuta a risolvere le partite più complicate. Nella sua prima stagione al Famila Wuber, Laksa aveva fornito numeri straordinari: 14 punti con il 50% da due ed il 41% da tre in Techfind Serie A1, 11,8 punti con il 40% da due e la stessa percentuale dall’arco in Eurolega.

Nella sua ultima, recente esperienza in Turchia, Laksa ha potuto confrontarsi con alcune delle migliori giocatrici del mondo (McBride, Meesseman, Collier) e aumentare incredibilmente il suo bagaglio di esperienza che porterà con sé all’ombra del Pasubio.

Queste le prime parole di Kitija Laksa sul suo ritorno a giocatrice orange: “Innanzitutto voglio ringraziare il presidente Cestaro ed il club per avermi dato l’opportunità di tornare a Schio, un club storico e ricco di successi. Sono entusiasta di iniziare la nuova stagione e tornare a vestire la maglia orange. Il mio affetto verso la società ed i tifosi non è mai venuto meno. Con il supporto dei fantastici tifosi orange, sono sicura riusciremo a raggiungere i nostri traguardi più alti. Ci vediamo presto e forza Schio!”

Paolo De Angelis aggiunge qualche dettaglio a come si è svolta la trattativa: “Sappiamo quello che è successo due anni fa e ne abbiamo parlato a lungo con Kitija. Sappiamo che gli intermediari certe volte creano confusione e si è creata un’incomprensione che, parlando al telefono e di persona quelle volte che ci siamo visti con Kitija, si è risolta in 5 minuti. La persona più contenta è il presidente Cestaro che l’ha riaccolta in famiglia con grande calore. Come detto qualche settimana fa, quando c’è una giocatrice che fa di tutto per venire a Schio, per noi è un grande segnale: ricordiamo che arriva da Fenerbahce, la società con il budget più alto in Europa e con cui ha appena vinto l’Eurolega”.

