A1 UFFICIALE – La Dinamo Sassari ingaggia la guardia USA Sparkle Taylor

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta americana Sparkle Taylor che vestirà la maglia Dinamo Women nella stagione 2024-2025. Guardia classe 1995, giocatrice con tanti punti nelle mani arriva dal back to back in Polonia e Russia dove ha vinto lo scudetto nei rispettivi campionati nazionali.

Il commento di coach Antonello Restivo:

“Siamo contenti della firma di Taylor che è una giocatrice di grande esperienza e soprattutto dalla mentalità vincente: siamo sicuri che il suo innesto darà un upgrade importante a tutta la squadra. Sparkle è una pedina importante nel nostro scacchiere: può creare per sé e per gli altri e siamo sicuri che diventerà un terminale offensivo importante per noi”.

IL PROFILO

Classe 1995, originaria del Mitchigan: ha frequentato l’università di Texas El Paso mettendosi in mostra con le sue prestazioni. Nell’anno da senior è esplosa in tutto il suo talento segnando 18 punti e catturando oltre 6 rimbalzi di media. Nel 2017 ha iniziato la carriera da professionista a Cipro dove ha indossato la maglia di Limassol, nel 2020 approda in Spagna, Gran Canaria, dove gioca da leader viaggiando con oltre 18 punti di media diventando una delle migliori marcatrici della Liga. Dopo una parentesi in Romania vola a Chicago in Wnba: qui gioca 31 partite superando sempre i 20 punti a partita. Nel 2022-2023 è in Polonia, a Lublin: qui prende per mano la squadra trascinandola alla vittoria del titolo nazionale disputando dei playoff pazzeschi: chiude la stagione con 20.5 punti, quasi il 51% da due e 3.2 assist di media. Lo scorso anno ha giocato in Russia, a Yekaterinburg, dove ha vinto il titolo nazionale: ha chiuso la stagione con 11.6 punti e 1.5 assist di media.

DECISIVA

Giocatrice che ha tanti punti nelle mani, ama attaccare dal palleggio e può attaccare il ferro. Pedina di esperienza che nella sua carriera ha vinto in Polonia e Russia, oltre a rappresentare un terminale offensivo decisivo può mettere le altre compagne in condizione di prendere tiri aperti.

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna