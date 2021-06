La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta statunitense Margaret Taylor Lucas per la stagione 2021-2022. Guardia classe 1991, originaria di Philadelphia Maggie vanta un lungo curriculum tra WNBA, Cina ed Europa. Pericolosa offensivamente, alle ottime doti realizzative unisce la stoffa da leader insieme a grande grinta agonistica e fame di vittoria: Maggie, tra le migliori giocatrici di sempre della Ncca femminile, è reduce dalla vittoria del titolo nazionale in Svezia, con Lulea, dove ha giocato l’ultima stagione chiudendo da Mvp il campionato con 19.5 punti con il 44% da tre, 3.2 rimbalzi e 1.8 assist di media. Pericolosissima dall’arco in tutte le situazioni, in campo aperto, uscita dai blocchi e sul pick ‘n roll, è efficace anche mettendo palla a terra: la sua specialità è il jump shot in arresto e tiro.

“Maggie Lucas è una giocatrice che seguo dai tempi del college e che avevo provato a portare in Sardegna da rookie quando allenavo il Cus _commenta coach Antonello Restivo_; è una guardia con tanto senso del canestro e sono convinto che abbia tutte le carte in regola per diventare leader di questa squadra. Giocatrice fisicamente prestante e dinamica, è pericolosa al tiro e può contare su una grinta contagiosa per le compagne: motivo per cui sono sicuro che sarà un elemento fondamentale del gruppo”.

Carriera. Nata a Philadelphia, il 29 novembre 1991, è cresciuta cestisticamente a Penn State: nel suo anno da senior ha condotto le Lions Lady con 21 punti e 4.2 rimbalzi e 2.2 assist di media, chiudendo la stagione con un record di 21 vittorie e solo 8 sconfitte. Per due volte ha vinto la Big Ten ed è stata eletta Player of the year nel 2013 e 2014. Ha segnato 2510 punti totali, seconda in assoluta nel suo college: con 365 tiri da tre è al dodicesimo posto nella storia della NCAA. Considerata tra i migliori prospetti della sua generazione, è stata draftata nel 2014 alla 21 dalle Phoenix Mercury. Il debutto europeo avviene nel 2014: il cammino di Maggie inizia in Francia, in maglia Arras Pays d’Artois BF, dove scrive 18.2 punti, 3.5 rimbalzi e 1.7 assist di media a partita. Dopo due anni interamente negli States, con le Indiana Fever con cui vince la Eastern Conference e disputa le Finals 2015; nel 2018-2019 ritorna in Francia questa volta sponda Landerneau Bretagne Basket. Nella stagione successiva è in Cina, con Tianjin Ronggang dove colleziona numeri stellari: 27.3 punti, 6.3 rimbalzi e 3.3 assist a partita. A gennaio ha firmato per Lulea Basket, in Svezia, dove ha vinto il campionato nazionale da MVP chiudendo la stagione con 19.5 punti, il 44% da tre, 3.2 rimbalzi e 1.8 assist di media.

