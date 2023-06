A1 UFFICIALE – La francese Lidija Turčinović è la prima straniera del Fila San Martino 2023/24

La prima novità (Rae Lin D’Alie), la prima riconferma (Francesca Russo) e ora anche la prima straniera: proseguono le ufficializzazioni del Fila San Martino di Lupari, lieto di annunciare l’ingaggio per la stagione 2023/24 di Lidija Turčinović, 28enne esterna francese che si va ad unire al gruppo guidato da coach Giuseppe Piazza.

Nata il 27 agosto 1994 a Belgrado, in Serbia, la guardia/ala di 178 cm si è presto trasferita in Francia, dove ha vissuto la propria formazione cestistica e sviluppato finora la propria carriera. Dopo l’esperienza col Centre Federal BB Paris, team della Federazione transalpina composto di fatto dalle ragazze delle nazionali giovanili, l’esordio nel massimo campionato avviene nel 2012 con la maglia di Montpellier. Saranno per lei due anni di crescita, esperienza e anche grandi soddisfazioni: arriveranno infatti la vittoria in Coppa di Francia nel 2013 e il titolo nazionale nel 2014, ma anche l’esordio in Eurocup ed Eurolega.

La stagione successiva, a vent’anni, inizia a guadagnarsi minuti importanti con la maglia di Arras Pays d’Artois, nel quale gioca da protagonista firmando 11 punti e 5 rimbalzi a partita. Cifre confermate anche l’anno successivo al Toulouse Metropole: in 28′ di utilizzo fa registrare 11 punti, 4 rimbalzi e 3 assist di media. Numeri che le valgono la chiamata del Flammes Carolo, con il quale nella stagione seguente arriva seconda in stagione regolare (6 punti di fatturato medio) e disputa anche l’Eurocup.

Nel 2017/18 è a Nantes, dove continua la sua crescita: quasi 13 punti a gara in campionato, che diventano oltre 17 in Eurocup. Dopo un’esperienza al Lyon Asvel, con cui nella stagione 2019/20 timbra quasi 5 punti di media in Eurolega (e 8.4 in campionato), dal 2020 è in forza al Basket Landes. Qui si ritaglia un ruolo solido e ottiene altre belle soddisfazioni: vittoria del campionato nel 2021 e della Coppa di Francia nel 2022 e 2023. Un triennio nel quale viaggia sempre su medie fra i 6 e i 9 punti in campionato, mentre in Eurolega la stagione migliore è quella 2021/22: per lei 7.6 punti, 3.2 rimbalzi e 3 assist a uscita.

Con la maglia della Nazionale francese Turčinović ha fatto tutta la trafila delle giovanili: nel suo palmarés internazionale spiccano le medaglie d’Oro agli Europei Under 18 (nel 2012) e Under 20 (nel 2014, a Udine), e l’Argento conquistato ai Mondiali Under 19 del 2013 in Lituania, al quale contribuisce con 7 punti a gara.

Queste le prime parole della neo giocatrice del Fila: «Buongiorno a tutti (in italiano, ndr)! Sono davvero felice ed entusiasta di unirmi alle Lupe per la mia prima sfida all’estero. Sono sicura che faremo grandi cose insieme, non vedo l’ora di unirmi alla squadra e di conoscere i tifosi. Ci vediamo presto!».

Da parte del club, a Lidija vanno un grande benvenuto e un in bocca al lupo per questa avventura insieme che inizierà presto.

