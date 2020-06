L’Umana Reyer saluta e ringrazia Jolene Anderson e Anete Steinberga per la grande professionalità e dedizione dimostrate nelle due stagioni in orogranata. Jolene e Anete saranno sempre di casa a Venezia e a loro vanno i migliori auguri per il prosieguo delle proprie carriere.

–

Uff stampa Umana Reyer Venezia