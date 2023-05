A1 UFFICIALE – La Reyer Venezia conferma Jessica Shepard con un pluriennale

L’Umana Reyer è lieta di comunicare di aver trovato un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Jessica Shepard che vestirà la maglia orogranata anche nella prossima stagione, la sua seconda in laguna.

Jessica è stata una delle grandi protagoniste della scorsa stagione: amata dal pubblico reyerino per la sua leadership e voglia di lottare su ogni pallone è una giocatrice carismatica con il carattere esplosivo capace di trascinare squadra e tifosi.

Miss double double

L’ala/centro nativa del Nebraska è andata in doppia cifra in 41 delle 42 gare stagionali giocate e in doppia doppia in ben 21 partite. Ha chiuso il campionato Techfind di serie A1 come seconda miglior marcatrice con 19,44 punti a gara (525 totali in 27 partite giocate), terza per rimbalzi totali (10) e falli subiti (4,8) e settima giocatrice con la miglior percentuale al tiro da due (58,77%).

Numeri importanti anche in campo europeo: in Eurocup Women è stata la migliore della squadra per efficienza (19,2), punti (16,9), e rimbalzi (9,6) oltre ai 3,2 assist ad allacciata di scarpe.

“Sono molto grata ed entusiasta dell’opportunità di giocare ancora a Venezia con l’Umana Reyer – le parole di Jessica Shepard – Ho bellissimi ricordi legati all’anno scorso e sono fortunata a tornare a giocare qui. Amo le persone, la città, il club e le mie compagne di squadra: non vedo l’ora di tornare a lavorare con i coach e le ragazze.

L’Umana Reyer è una grande organizzazione che ha un grande potenziale per continuare a crescere anche nel settore femminile e questo mi ha convinto a firmare ancora con Venezia. Non ci sono limiti per quanto ottimo possa essere il club e voglio stabilmente far parte di questa società e lasciare un qualcosa che rimarrà per sempre. Tutti in questa società, in ogni reparto, mi hanno fatto un’ottima impressione: dal patron e la sua famiglia che vengono sempre alle partite al supporto dello staff, un gran rapporto con persone fantastiche.

Il supporto che abbiamo avuto dai tifosi tutto l’anno è stato bello e vedere come il Taliercio si riempiva sempre di più ad ogni partita è stato qualcosa di speciale. Questo è il frutto del lavoro dello staff per come ci preparava ad ogni gara e dell’energia mia e delle mie compagne che abbiamo messo ogni volta che scendevamo in campo. Spero che possiamo continuare a crescere in questa direzione anche nella prossima stagione.

Il rapporto che ho con le mie compagne è speciale sia dentro che fuori dal campo: siamo un gruppo che ama stare insieme e ognuna spera nel successo dell’altra, in campo e nella vita. Inoltre abbiamo tutte un obbiettivo comune che è vincere: sappiamo quanto ci siamo andate vicine la scorsa stagione nonostante le difficoltà incontrate durante l’anno e nei playoff e vogliamo fare di più. Per toglierci grandi soddisfazione dovremo continuare a lavorare con la stessa mentalità. Come ho detto sono entusiasta dell’opportunità di tornare all’Umana Reyer per lavorare con la squadra per qualcosa di speciale.”

