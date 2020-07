A1 UFFICIALE – La ‘stellina’ Florencia Chagas nella nuova Use Scotti Rosa

“Giocherò a Empoli perché voglio avere più spazio e poter crescere”. E’ stata proprio lei, l’italo-argentina Natalia Florencia Chagas, ad annunciare in un’intervista a margine di un Campus NBA la squadra nella quale giocherà il prossimo anno. Questa squadra, appunto, è l’Use Scotti Rosa che si è aggiudicata la promettente guardia/ala classe 2001 nelle ultime stagioni in forza a Schio e in serie B nel Sarcedo.

Se c’è una giocatrice considerata una vera e propria promessa del basket questa è proprio lei, la diciannovenne nuova arrivata alla corte di coach Cioni che ha scelto la maglia della Scotti (indosserà la numero 9) per cercare spazio e dimostrare quello che vale. Reduce da un’annata con 21 presenze, arriva per dare il proprio contributo nella corsa alla salvezza e cercare la definitiva consacrazione. A livello giovanile Florencia di gioie se ne è tolte tante, su tutte la partita della sua Argentina contro la Spagna ai Mondiali 2018 quando è stata la prima giocatrice a far registrare una tripla doppia nella storia della competizione: 17 punti, 12 rimbalzi e 12 assist in 41 minuti di gioco. Presenza costante a camp americani estivi, ha ora deciso di venire a Empoli dopo le sue annate a Schio con la voglia di esplodere definitivamente nel basket della massima categoria. Le premesse ci sono tutte.

Benvenuta a Empoli, Florencia.

—

