A1 UFFICIALE – La Virtus Bologna conferma Begic e Cordisco

Virtus Segafredo Bologna è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale di Ana-Marija Begic.

“Sono molto felice di tornare a basket city, di vivere un’altra stagione circondata dall’affetto dei tifosi e di far parte di questo Club. Sono molto grata a Virtus Segafredo Bologna per aver dato a tutte noi l’opportunità di mostrare che cosa possiamo fare e di continuare il percorso iniziato un anno fa. Non vedo l’ora di ritrovare le mie compagne di squadra e di iniziare a lavorare con il nuovo coach. Sono pronta a ricominciare e a fare quello che tutti noi amiamo fare.” commenta la pivot croata.

Nell’ultima stagione disputata, Begic ha giocato 18 gare mettendo a referto una media di 12.8 punti e 7.6 rimbalzi a partita in 30 minuti di utilizzo.

Nell’arco del campionato 19/20, Ana-Marija è andata in doppia cifra 15 volte. Nella vittoria contro la capolista Ragusa, la pivot croata ha contribuito in maniera determinante alla vittoria delle sue compagne, con una prestazione da 20 punti (57% da due, 60% da tre), 7 rimbalzi e 21 di valutazione.

Virtus Segafredo Bologna è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale di Simona Cordisco.

“È magia poter vestire questa maglia per il secondo anno consecutivo. La scorsa stagione, per i motivi che conosciamo, è stata lasciata incompleta. Abbiamo tanto da dimostrare e condividere. Ringrazio la Società per darmi ancora l’opportunità di continuare a scrivere la storia di questo gruppo. Ci divertiremo, non vedo l’ora!” commenta la giocatrice bianconera.

Nell’ultima stagione disputata, Cordisco ha giocato 12 gare con una media di utilizzo a partita di 7 minuti.